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Ekonomi Kayıp 2 milyar dolardan fazla! En çok Türk yatırımcı muzdarip
Ekonomi

Kayıp 2 milyar dolardan fazla! En çok Türk yatırımcı muzdarip

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:06:00 - 2023-10-31 14:06:22
Kayıp 2 milyar dolardan fazla! En çok Türk yatırımcı muzdarip

Kripto hacker'ların en sık kullandığı yöntemlere yönelik araştırma ilginç sonuçlar ortaya koyarken Türk yatırımcıların uğradığı kayıp da ayrıntılı şekilde analiz edildi.

Siber suç örgütlerinin son dönemdeki popüler odağı blokzinciri olurken, açıklanan bir rapor, 2012’den bu yana 30 milyar dolar değerinde kripto çalındığını ortaya koydu. Avrupalı kripto para borsası WhiteBIT’in Kurucusu Volodymyr Nosov, Türkiye’nin kripto paraları benimseme konusunda bölgesinde lider olduğunun altını çizerek, Türk yatırımcıların son dönemde kripto güvenliği konusunda önemli farkındalık kazandığını söyledi.

Kayıp veren ülkeler şöyle:

Raporda, kripto soygunlarından en çok etkilenen ülkeler de sıralandı. Türkiye, 2 milyar doları aşkın kayıpla listede ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kayıpla Japonya, 1 milyar doları aşkın kayıpla Çin, 586 milyon dolarlık yatırımla Hong Kong izledi. WhiteBIT CEO’su ve Kurucusu Volodymyr Nosov, Türkiye’nin kripto paraları benimseme konusunda bölgesinde lider ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, “Bu sayede Türk yatırımcılar son dönemde kripto güvenliği konusunda önemli bir farkındalık kazandı. Her büyüklükteki yatırımcının bireysel güvenlik önlemleri alması ve güvenilir platformlarda işlem yapması önemli.

Kripto para ekosisteminde Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) konusunda çözümler sunan, Müşteriyi Tanıma (KYC) kimlik doğrulaması gerektiren ve iki faktörlü kimlik doğrulamayla hesap güvenliğini güçlendiren kripto para borsalarını tercih etmek gerekiyor. AML ve KYC çözümleri, söz konusu borsaların yerel yasalara tabi olduğunu ve mevzuat uyumluluğuna uygun olduğunu gösteriyor” dedi.

En çok rastlanan kripto suçları

Derlenen veriler, kripto hacker'ların en sık kullandığı yöntemleri de ortaya koydu. Buna göre bir grup sahtekar geliştiricinin projelerinin değerini yükselttikten sonra, alım satım işlemlerine son verip elde ettikleri parayla kaçtığı dolandırıcılık senaryosunu adlandıran “rugpull", 9,3 milyar dolarlık kayıpla en sık tercih edilen yöntem oldu.  Mağdurun bilgilerinin sosyal mühendislik yöntemiyle çalınmasını öngören oltalama saldırılarının ise dünya çapında 10 yılda 751 milyon dolar değerinde kripto hırsızlığına sebep olduğu görüldü.

Oltalama ve rugpull gibi yöntemlere karşılık olarak çeşitli önlemlere sahip olan Avrupalı borsa WhiteBIT, dikkat edilmesi gereken dolandırıcılık yöntemlerini de paylaştı. Genellikle sosyal mühendislik kullanılarak güvenilir kişilerin taklit edildiği oltalama saldırılarında kişilerin katılmadığı etkinliklerden ödül kazandığı, hesabına bir örgüt tarafından giriş yapıldığı, hesabı kullanılarak yapılan işlemlerden kâr edildiği gibi mesajlar gönderildiğini belirtti. Bu adreslerden gelen bağlantılara tıklayan kullanıcı, tıpkı gerçek gibi görünen fakat sahte bir siteye yönlendirilerek bilgilerini hackerlar ile paylaşmış oluyor.
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