Kayınvalidesini öldüren firari damat yakalandı
Antalya’nın Serik ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini öldürdüğü belirtilen firari damat, Serik İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
Olay, önceki akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Makbule Can ilen M.İ. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran M. İ., Makbule Can’ı öldürdü. Jandarma ekipleri firar eden M.İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sonrası geniş kapsamlı arama çalışması başlatan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M. İ.’nin saklandığı adresi tespit etti ve operasyonla yakaladı.