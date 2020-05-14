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Aktüel

Kayınvalide ve kayınpederini öldüren zanlı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek derin dondurucu da 3 ay saklayan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi ve eşi ile baldızı emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:44:58 -
Kayınvalide ve kayınpederini öldüren zanlı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek derin dondurucu da 3 ay saklayan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi ve eşi ile baldızı emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Esenyurt’ta kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra parçalara ayırarak derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi ve durumu polise bildirmeyen eşi ile baldızı emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olaydan yaklaşık 3 ay sonra İran’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giderek suçunu itiraf eden zanlı Khodarahmi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği adrese gitmiş, buradaki kilitli odada yer alan buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset parçaları bulmuştu.


Polis ekipleri durumu bu süre içinde polise bildirmeyen zanlının eşini ve baldızını gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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