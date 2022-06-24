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Yerel Damat dehşet saçtı! Kayınpederini önce ezdi, sonra tüfekle öldürdü
Yerel

Damat dehşet saçtı! Kayınpederini önce ezdi, sonra tüfekle öldürdü

Şişli’de kayınpederini önce araçla ezip, daha sonra tüfekle vurarak öldüren damadın dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 17:41:00 - 2022-06-24 18:53:02

Şişli’de damadın kayınpederini önce araçla ezip, sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı damat yakalanırken, zanlının kameralara yansıyan görüntülerde önce kayınpederini araçla ezmeye çalıştığı, daha sonra tüfekle ateş açtığı görüldü.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde kayınpederi Mahir Sertçelik’i önce araçla ezip, sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde araç ve suç aleti silahla birlikte yakalanan Ersin S., emniyetteki sorgusunun ardından “kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Öte yandan Ersin S.’nin kayınpederi Mahir Sertçelik’i öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde katil zanlısının aracıyla geri geri gelerek yolda yürüyen kayınpederine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Sertçelik’in yere düştüğü, bu sırada araçtan inen damadın ateş ettiği görülüyor.

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Yorumlar

Sınırsız

Ömer arkadaş ne gerek var haksız tahrik alsın indirim yapılsın bir de kravat taktı mı tamamdır bu iş

Ömer

Mutlaka idam gelmeli azılı katillere . Neyi bekliyorlar bir an önce çıksın . Biz azılı katilleri millet olarak beslemeye mecbur muyuz ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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