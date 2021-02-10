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Yerel Kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı
Yerel

Kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı

Pendik’te kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulan kadın ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:54:00 -
Kayınbiraderi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesi Turuncu Sokak’taki bir apartmanda oturan Nurşen A, tabanca ile vuruldu. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Nurşen A. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, Nurşen A'yı vurduğu belirlenen kayınbiraderi Y.A.’yı olayda kullandığı iddia edilen silahla yakaladı. 

 

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