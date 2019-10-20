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Kayıkla göle açıldı, 67 kilogramlık dev balık yakaladı

Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan bir balıkçı, 2 metre uzunluğunda, 67 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

20 Ekim 2019 Pazar 15:19
Kayıkla göle açıldı, 67 kilogramlık dev balık yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan Nazmi Tuna, büyük bir yayın balığı avladı.

Boyu 2 metre, ağırlığı 67 kilogram ölçülen balık, çevredekilerin yardımıyla kıyıya taşındı.

İş yerinin bahçesinde sergiledi

İlçede restoran işleten Nihat Temel tarafından satın alınan yayın bağlığı, iş yerinin bahçesine asılıp sergilendi.

Bazı vatandaşlar balığın yanında fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:19
  1. balıkçı
  2. İznik Gölü
  3. Bursa'nın İznik ilçesi
  4. yayın balığı
  5. Nihat Temel

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