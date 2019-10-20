Kayıkla göle açıldı, 67 kilogramlık dev balık yakaladı
Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan bir balıkçı, 2 metre uzunluğunda, 67 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.20 Ekim 2019 Pazar 15:19
Bursa'nın İznik ilçesinde gölde bir balıkçının ağına 2 metre ve 67 kilogramlık yayın balığı takıldı.
Kayığıyla İznik Gölü'ne açılan Nazmi Tuna, büyük bir yayın balığı avladı.
Boyu 2 metre, ağırlığı 67 kilogram ölçülen balık, çevredekilerin yardımıyla kıyıya taşındı.
İş yerinin bahçesinde sergiledi
İlçede restoran işleten Nihat Temel tarafından satın alınan yayın bağlığı, iş yerinin bahçesine asılıp sergilendi.
Bazı vatandaşlar balığın yanında fotoğraf çektirdi.
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