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Kayıhan Osmanoğlu'ndan Osmanlı Hanedanı için "iade-i itibar" çağrısı!

2'nci Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı ile ilgili lokantalar, kafeler olduğunu işletmelerin arkalarına Osmanlı tuğraları astığını söyleyerek "Buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ülkemize bir değer katacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:34
Kayıhan Osmanoğlu'ndan Osmanlı Hanedanı için "iade-i itibar" çağrısı!

2'nci Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı ile ilgili lokantalar, kafeler olduğunu işletmelerin arkalarına Osmanlı tuğraları astığını söyleyerek "Buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ülkemize bir değer katacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Osmanoğlu, sinema filmi projesi için Düzce'ye gitti. Osmanoğlu, Osmanlı hanedanı mensuplarının yaşadıklarını 'Hanedan Sürgünü' filminde göstereceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Osmanoğlu, ABD'de öldürülen Abdülkerim Efendi'nin sahipsizler mezarlığında bulunan kabrini Türkiye'ye getirmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "1935 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın oğlu Selim Efendi, Selim Efendi'nin oğlu da Abdülkerim Efendi, İngiliz ve Çin istihbaratı tarafından şehit edildi. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Bayram öncesinde New York'a gittiğimizde dedemizin kabrini ziyaret ettik. Gerçekten çok duygulandım, Sultan Abdülhamid Han'ın torunu başka bir ülkede gerçekten çok üzüldük. Biz oradaki görüşmelerimizi yaptık. Sağ olsun büyükelçimiz ve konsolosumuz bizlere desteklerini esirgemedi. Devletimiz de esirgemedi. Şu an Amerika'da birkaç prosedür var. Eylül ayında tekrar oraya gideceğim, oradaki ziyaretler sonrasında bizden DNA testleri istediler, çünkü defnedildiği bölge sahipsizler mezarlığı diye geçiyordu. O kadar çok mezarlık var ki hatta dedemin üzerinde birkaç daha meftun var. DNA testini yaptıktan sonra ülkemize getirmek istiyoruz. İnşallah bu sene yetiştireceğimize inanıyorum. Aile büyüklerimiz de çok sevinecek. İnşallah dedemiz Abdülkerim Efendi'yi en kısa zamanda getiririz." dedi.

İade-i itibar talebi

Osmanoğlu, "Osmanlı'yı biz sözde seviyoruz, özde sevemiyoruz. Bunlar acı gerçekler. Osmanlı ile alakalı lokantalar var, kafeler var, Osmanlı adına her şey var ama hatta arkalarına bile Osmanlı tuğraları asıyorlar, buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ülkemize bir değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Projemizi sinemaya taşımak istiyoruz"

Osmanoğlu, Osmanlı hanedan mensuplarının yaşadıklarını sinema filmi haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Genelde yapmış olduğumuz bazı konferanslar var. Konferanslarda gelen soru şu, 'Siz hangi sarayda otuyorsunuz?' Vatandaşlarımız, milletimiz hanedanın nerede yaşadığını bilmiyor. Hangi ülkede, hangi şartlarda, neler yaşadılar, hangi zorlukları yaşadılar, bir şehzadenin bankta yatması, bir şehzadenin çöpten yemek yemesi, bir şehzadenin otel odasında hizmet görevlisi olarak çalışmasına kadar, Sultan Abdülhamid Han'ın eşi mutfakta bulaşık yıkayana kadar bunları bir çoğumuz bilmiyor. Biz de 'Hanedan Sürgünü' adlı projemizi bir sinema olarak başlamak istiyoruz. Çünkü hanedanın neler yaptığını anlatmamız gerekiyor. 3 Mart'ta sürgüne gitti ama aile nerelere gitti? Nasıl yaşadılar, neler yediler, neler içtiler? Paraya ihtiyaçları vardı ama el açmadılar" dedi.

 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:34
  1. Düzce
  2. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu
  3. 2'nci Abdülhamid Han
  4. Hanedan Sürgünü
  5. iade-i itibar
  6. Osmanlı Hanedanı

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