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Eğitim Kaygının kontrol edilemez sınırda olması sorundur
Eğitim

Kaygının kontrol edilemez sınırda olması sorundur

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 13:12:00 -
Kaygının kontrol edilemez sınırda olması sorundur

Tarhan, sınav kaygısı yaşamanın doğal bir durum olduğunu belirtti. Tarhan, “Kaygının kontrol edilemez sınırlarda olması sorun. Kontrol edilebilen kaygı, beynimizin ön bölgesinde bulunan damarları genişletiyor ve dikkati arttırıyor, öğrenmeyi hızlandırıyor. Kaygısız, gamsız insanlar hiçbir şey öğrenemezler. Çünkü az miktarda kaygı gerekiyor” şeklinde konuştu. “Hayat yolunda ilerlemek bisiklet kullanmak gibidir” ifadesi kullanan Tarhan, “Devamlı bir tempo gerekiyor. Aşırı tempo takla attırır. Temposuz olmak ise bisikleti devirir. ‘Sınavda hiç kaygı olmasın’ diye bir beklenti var. Bu beklenti gerçekçi değil Burada önemli olan kaygıyı kontrol edip edememek. ‘Bisikletimi iyi tempoyla, doğru hedefe yönelik kullanıyor muyum? Kullanmıyor muyum’ sorusu da mühim. Bunun için bisikleti iyi kullanabilmesi için insanın bisiklete bindiği zaman hedefinin belli olması gereklidir. Yoksa rastgele giderse önüne gelen olaylardan etkilenir” şeklinde konuştu.

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