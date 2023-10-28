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Sağlık Kaygı bozukluğuyla nasıl baş edilir? İşte kaygı bozukluyla baş etme yöntemleri
Sağlık

Kaygı bozukluğuyla nasıl baş edilir? İşte kaygı bozukluyla baş etme yöntemleri

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:15:00 -
Kaygı bozukluğuyla nasıl baş edilir? İşte kaygı bozukluyla baş etme yöntemleri

Birçok kişide bulunan kaygı bozukluğu, günlük hayatı zaman zaman zorlaştırıyor. Bazı yöntemler deneyerek bu sorunla baş edebilirsiniz. Ama eğer ciddi belirtileriniz varsa, destek almalısınız.

Birçok kişide bulunan kaygı bozukluğu, günlük hayatı zaman zaman zorlaştırıyor. Bazı yöntemler deneyerek bu sorunla baş edebilirsiniz. Ama eğer ciddi belirtileriniz varsa, destek almalısınız.

Kaygı bozukluğuyla baş etmek için bu yöntemleri deneyebilirsiniz:

1. Derin nefes alın ve gevşeme egzersizleri yapın: Vücudunuzu rahatlatmak ve gevşemek için derin derin nefes alın.

2. Egzersiz yapın: Düzenli fiziksel aktivite kaygı düzeylerini azaltabilir ve zindeliğinizi artırabilir. Yürüyüşe çıkmak, koşmak, bisiklete binmek gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

3. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin: Dengeli bir diyetle beslenmek, yeterli uyku almak, alkol ve kafein tüketimini sınırlamak, stres yönetimi ve düzenli bir yaşam tarzı kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
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4. Olumlu düşünceler üzerinde odaklanın: Kaygılı düşünceler yerine, olumlu ve yapıcı düşünceleri benimsemeye çalışın. Olumsuz düşüncelerin yerini olumlu ve iyimser düşünceler alarak kaygı seviyenizi düşürebilirsiniz.

 

5. Destek isteyin: Aileniz, dostlarınız gibi yakınlarınızla konuşarak duygularınızı ve kaygılarınızı anlatabilirsiniz. Profesyonel destek almak için terapi veya danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak da faydalı olabilir.

6. Kendinizi iyi hissettiren aktivitelerle ilgilenin: Hobilerinize zaman ayırın, müzik dinleyin, kitap okuyun, doğaya çıkın veya sevdiklerinizle zaman geçirin. Keyif aldığınız aktiviteler kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaygı bozukluğu tedavisi için bu iki yöntem kullanılabilir:

1. Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, kişinin düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi hedefleyen bir terapi yaklaşımıdır. Olumsuz düşünceleri tanımlamak ve bunları daha olumlu düşüncelerle değiştirmek kaygıyı azaltmada etkilidir.

2. İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, psikiyatristler kaygıyı azaltmak için ilaç tedavisi önerebilir. Antidepresanlar, anksiyolitikler veya beta blokerler gibi ilaçlar kullanılabilir.

 

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Yorumlar

Ibrahim

Kalpler ancak Allah Teala yi anmakla mutmain olur
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