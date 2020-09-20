Kaygan zeminde duramayıp TIR'a çarptı: Yaralılar var
Bursa’da A.K.H. idaresindeki aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bursa’da, İznik – Yenişehir yolu, Derbent mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Saat 12.00 sularında, Yenişehir istikametinden İznik’e doğru seyreden A.K.H. idaresindeki 16 F 8485 plakalı otomobil, önünde ilerleyen M.O.’nun kullandığı 16 JRR 13 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Kazanın, yağışlı hava sonrası yerlerin kaydan olması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Kaza sırasında, A.K.H. ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi.
Yaralı vatandaşlara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atlına alındı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.