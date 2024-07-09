Kaydıraklı villa tekkesi şeyhi İbn-i Bidoni hazretleriyle polemiğe girmeyecekti! Yazık olur sana, uyarayım dedim genel başkan

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'deki olağanüstü kurultay sürecini değerlendirdi. Özgür Özel'in partide iki forvet olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu gösterdiğini belirten Genç, partideki iç çekişmelere dikkat çekti. Özel'in erken seçim istemediğini yazan Genç, parti içindeki kurmayların ve "tabandaki canavarların" Özel'i zor durumda bıraktığını belirtti. Genç, CHP'nin erken seçim istemesine rağmen teknik olarak bunun mümkün olmadığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Partiye hakim olduğunu, bir sonraki genel seçimlerde adayı kendisinin belirleyeceğini 'ilgililere' şu sözlerle bildirmişti Özgür Özel;

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor!"

2 forvet ve fakat parlayan birçok figür!?

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İşte bu yüzden Eko'nun endişeli bekleyişi sürüyor. Zira işler hesapladığı gibi gitmiyor. Özgür Özel'in partide bu kadar muktedir olacağını hiç düşünmemişti. Diğer forvet Mansur ise her zamanki gibi sessiz ve derinden ilerliyor.

Parlayan figürler ışık saçmak için fırsat kolluyor!

CHP'de muktedir başkan olmak zor iş. Seçimsiz 4 yıl Özgür Özel için bir fırsat.

Lakin CHP'deki bidon kavgası işini zorlaştırdı.

Kaydıraklı villa tekkesi şeyhi İbn-i bidoni hazretleriyle polemiğe girmeyecekti.

Onca yıl ayrıştırarak kutuplaştırarak CHP tabanını konsolide etmiş. Canavarlar üretmiş, onları besleyip büyütmüş.

Özel Yozdil'e postayı koyunca parti içindeki kurmay canavarlar da itiraz etti.

'Bidon kafalı kavgası' erken seçim tartışması üzerinden yürüdüğü için Özgür Özel'i zor durumda bıraktı.

Seçim istemeyen genel başkan mı olurmuş?!

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Çokça anlattık ama yine hatırlatalım.

2024 seçim sonuçlarını yanlış okuyor CHP. Aslında kendilerini de tabanlarını da kandırıyorlar.

2024 seçimlerinden 10 ay önce topu geldi, Erdoğan bunları gömdü. Üstelik ekonomik şartlar bugünkünden daha sıkıntılıyken, asrın felaketi henüz yaşanmış onca insanımızı kaybetmiş ve olağanüstü ekonomik yükler binmişken.

10 ay sonra ne değişmişti peki?

Özgür Özel geleneksel CHP siyaseti dışında farklı olarak ne yapmış da seçimi kazanmıştı?

Mesela CHP'nin "yüzde 50" oyla Adıyaman, Kastamonu, Bartın gibi illeri almasını kim hangi 10 aylık değişimle açıklayabilir?

İşin doğrusu halk CHP'ye teveccüh etmedi. AK Parti'ye bir ders vermek istedi. Milyonlarca AK Partili sandığa gitmeyerek partiye mesaj verdi.

"Kendinize gelin, hatalarınızı düzeltin" dedi. Emeklilerin durumu fahiş zamlar ekonomi en büyük etkenlerdi. Lakin en kötü şartlarda bile ülke yönetimini CHP ve şürekasına vermeyi reddetti bu millet. CHP riskini almadı!

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CHP kerametin kendinde olduğunu sanıyor. Özgür Özel koltukta ve daha rasyonel düşünüyor. O yüzden erken seçim istemiyor.

Ama kurmayları, tabandaki canavarlar onu sıkıştırdı. Kaçarı yok. Artık seçim istiyormuş gibi yapmak zorunda.

Önceki gün; "geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" demiş.

Nasıl olacak o iş?..

Aslında o da biliyor ki erken seçim diye bi'şey teknik olarak mümkün değil.

Ama CHP kurmayları ve medyası bastırıyor.

Ekonomide işler rayına oturursa ve 4 yıl sonra enflasyon yine tek haneye düşerse (-ki göstergeler o yönde) vay CHP'nin haline!

Özgür Özel "merak etmeyin yakında erken seçim olur" diyor ama dikkat etmeli.

Kurmayları CHP'yi olağanüstü 'erken' bir kurultaya götürebilir!

"CHP genel başkanının doğal olarak cumhurbaşkanı adayı" olacağını bilenler aportta bekliyor.

'Oturttuğumuz gibi kaldırmasını da biliriz' diyenler var CHP'de.

'Erken kurultay' ile ham meyveyi koparıverirler dalından.

Yazık olur sana, uyarayım dedim genel başkan!"