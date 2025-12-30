Kaydıkları sokağın temizlenmesini istemeyen çocuklar, iş makinesine kartopu yağdırdı

Artvin’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından okullar bir gün süreyle tatil olurken, çocuklar da bunun sevincini kar topu oynayarak ve karda kayarak yaşıyor. Mahallede kayarak oyun oynayan minikler, kaydıkları alanı temizlemeye gelen iş makinesini görünce duruma tepki gösterirken, oyun alanlarının bozulmasını istemediler. Çocuklar, temizlik yapan Artvin Belediyesi'ne ait iş makinesine kartoplarıyla karşılık vererek adeta "kar toplu savunma" yaptılar.

BELEDİYE VİDEOYU PAYLAŞTI

Neşeli anlar, iş makinesi operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde çocukların kahkahalar eşliğinde kartopu attığı, operatörün ise bu duruma tebessümle karşılık verdiği görüldü.

Söz konusu video daha sonra Artvin Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Kar yağdı, çocuklar sahayı kaptı. Yol açma çalışması yapıyoruz ama küçük hemşehrilerimiz ‘Biraz daha oynayalım’ diye kartopuyla savunmaya geçti. Merak etmeyin, önce oyun sonra yol" ifadelerine yer verildi.