0553 313 94 23

Kaybolan Ufuk'la ilgili dikkat çeken gelişme

Hatay’ın Amanos Dağları eteklerinde kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar’ı (6) arama çalışmalarına devam ediliyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:08
Kaybolan Ufuk'la ilgili dikkat çeken gelişme

Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi MuhammetTatar, 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle birlikte Amanos Dağları’nın eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca MehmetTatar (34), iddiaya göre saat 15.00 sıralarında yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti.

Küçük çocuk, AmanosDağları eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk’un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı. Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak araştırmaya yön verilirken, babanın da kaynağa gitmiş olabileceği görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü ihtimal olarak değerlendirildi.

ÇOK SAYIDA ARAMA EKİBİ KURULDU

Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone da kullanarak arama- kurtarma çalışması yaptı.

Destek için Hassa dışından da 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama- kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD ekibi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 kişi, yöre sakinlerinin de desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, özel eğitimli 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

EKİPLER KÖYE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Ufuk’u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda ize rastlamadı. Bunun üzerine kaynaktan Amanos Dağları zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece- gündüz sürdürse de sonuç alamadı.

Köy çevresine dönen ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede sürdürdü. Evde toplanan Ufuk’un yakınları ise Tatar ailesini teskin etmeye çalıştı. Aile fertleri ve yakınları, Ufuk’tan gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.

'BEYAZ OTOMOBİL' İDDİASI

Cumhuriyet savcılığınca Ufuk’un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken bazı köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini söyledi.

İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk’un kucağa alınarak götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ufuk’un köy çevresinde olma olasılığı üzerine arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, olay günü köyde görüldüğü iddia edilen beyaz otomobille ilgili de araştırma başlatıldı.

Otomobille köye giriş- çıkış yapılabilecek yollara ve kullanılabilecek güzergahlara yönelik inceleme yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:08
  1. Muhammet Tatar
  2. Hassa
  3. Hatay
  4. ufuk tatar

YORUM YAZ

  • Bati'da aramazlarBati'da aramazlar52 dk önce
    Bu tur olaylarda Bati'da hic bir devlet kurumu böyle bizdeki gibi özel arama yapmaz. Tahsis edecek ne ödenek vardir ne de eleman. En ufak biseyde Turk devletini suclayan nankorler bilsin.
  • Bati'da aramazlarBati'da aramazlar52 dk önce
    Bu tur olaylarda Bati'da hic bir devlet kurumu böyle bizdeki gibi özel arama yapmaz. Tahsis edecek ne ödenek vardir ne de eleman. En ufak biseyde Turk devletini suclayan nankorler bilsin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

17 ülkenin cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
  1. 17 ülkenin cumhurbaşkanı Ankara'ya..
  2. ABD tehdit etmişti, İran'dan açıklama..
  3. Her gün 300 kişi sigaradan ölüyor
  4. Kanser hastalarının tedavileri artık..
  5. Liseli Helin davasında karar verildi
  6. PKK'lı teröristler baba ve oğlunu..
  7. Büyük facia! İki turist teknesi devrildi
  8. Ağzı dar cam şişeler nasıl temizlenir?
  9. PKK katliamında kahreden detay
  10. Kürt Yönetimi'nden PKK isyani!
  11. Böylesi ancak filmlerde olur: Tapulu..
  12. Sivas'ta yürek yakan görüntü
  13. Üsküdar'da dev operasyon! Sokak..
  14. CHP'li Yalova Belediye Başkanı..
  15. 'Trump tutturdu: O ülkeyi işgal..
  16. ULEB Avrupa Kupasındaki..
  17. Bu otopark tamamlanınca ilk ve tek..
  18. Galatasaray-Akhisarspor mücadelesi..
  19. Dolar OHAL açıklanınca düşmüştü.....
  20. Ekmeğe zam yapıldı mı? Zamla birlikte..
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş