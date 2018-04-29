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Kaybolan paraşütçünün cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'da 62 yaşındaki paraşütçü Tuncat Öğüt havalandıktan sonra kaybolmuştu aramalar sonucu paraşütçünün cansız bedenine ulaşıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 19:12
Kaybolan paraşütçünün cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'den dün Manisa'ya uçmak için gelen yamaç paraşütçüsü Öğüt, öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde buluştu.

120 RAKIMLI DAĞDAN ATLADI

Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. 

Öğüt'ün cenazesine bugün ulaşıldı.

Öğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 19:12
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. izmir
  4. Paraşüt
  5. AFAD
  6. AKUT

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