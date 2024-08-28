Kaybolan Narinle ilgili çok önemli gelişme!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu. Türkiye'nin günlerdir takip ettiği olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Narin’i arama çalışmalarının 8’inci gününde; 1 şüpheli gözaltına alındı.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” sözleriyle Narin'i ortadan kaybedenlere seslenmişti.

TERLİĞİ BULUNDU

En son yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi.

TERLİK NUMARASI FARKLI ÇIKTI

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade etti.