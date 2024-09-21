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Yerel Kaybolan iş insanının 140 gün sonra cesedi bulundu
Yerel

Kaybolan iş insanının 140 gün sonra cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-21 00:42:00 -
Kaybolan iş insanının 140 gün sonra cesedi bulundu

Mardin'de 140 gün önce kaybolan iş insanı İsmail Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mardin'de iş insanı İsmail Demir’in (37), kaybolduktan 140 gün sonra Şırnak'ta su kuyusunda başı taşla ezilip, ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. Teknik ve fiziki takiple gözaltına alınan Demir'in arkadaşları Hamdullah Önen (36) ile Ömer Demir (26) tutuklandı.

Midyat ilçesinde 25 Nisan'da tekstil işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası iş insanı İsmail Demir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarının ihbarıyla Demir hakkında arama çalışması başlatıldı. Sonuç alınamayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, Demir'in son görüldüğü bölgeler ile iş yerinin çevrelerindeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, Demir'in son görüldüğü sokakta, bir aracın üzerindeki yansımadan başka bir aracın sokağa girdiği belirlendi. Takibe alınan ve Şırnak'ın İdil ilçesine gittiği belirlenen şüpheli aracın izini süren ekipler, ailenin de şüphelendiği kişiler olan, Demir'in yakın arkadaşı Hamdullah Önen ile Ömer Demir'in de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

İtiraf etti

Ömer Demir, sorgusunda İsmail Demir'i Hamdullah Önen'in öldürdüğünü ve daha sonra yaklaşık 40 dakika mesafede İdil ilçesinde bir kuyuya attığını itiraf etti. Olay yerinde 12 Eylül'de yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltılan su kuyusunda, Demir'in başı taşla ezilmiş ve ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. İsmail Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hamdullah Önen ve Ömer Demir ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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