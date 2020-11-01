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Yerel Kaybolan ineğini aramaya çıktı! Şoke oldu
Yerel

Kaybolan ineğini aramaya çıktı! Şoke oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kaybolan inek, sahibi tarafından kalçasına balta saplanmış olarak bulundu. İneğin sahibi olanları görünce şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:59:00 -
Kaybolan ineğini aramaya çıktı! Şoke oldu

Beldede oturan Burhan Kara (43), Holstein cinsi ineğinin ahırda olmadığını fark etti. Kara, kaybolduğunu sandığı ineğini oğlu Muhammet Kara'nın (17) aramasını istedi.

Durumu ekiplere bildirdi

Muhammet Kara, ineği Tahir D.'ye (65) ait arazide sol kalça kalçasına balta saplı şekilde buldu. Burhan Kara, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince ifadesi alınan Tahir D., baltanın kendisine ait olmadığını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

İneğin sol kalça kısmındaki balta, veteriner hekimlerce çıkartılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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