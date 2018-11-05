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Kaybolan babadan acı haber geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, oğlunun düğünü sırasında ortadan kaybolan bir baba, 2 gün sonra ölü olarak bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:02
Kaybolan babadan acı haber geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, önceki gece oğlunun düğününde kaybolan Ferhat Akbaba, 2 gün sonra karayolunun kenarında ölü bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesinde yaşayan inşaat ustası Ferhat Akbaba (57), Cumartesi akşamı oğlu Engin’in kına gecesi için gelini Esin’in yaşadığı Umurlu Mahallesine geldi. Kına eğlencesi devam ederken ortadan kaybolan Akbaba, dün kendi evlerinde devam eden düğünde de ortaya çıkmadı. Babaları için kayıp başvurusunda bulunan Akbaba ailesi, bugün aldıkları acı haberle büyük bir şok yaşadı.

Oğlunun en mutlu gününde ortadan kaybolan Ferhat Akbaba, Aydın-Denizli karayolu Serçeköy mevki'inde yolun kenarında ölü olarak bulundu. Cansız bedeni otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan, elbiseleri parçalanan ve de vücudunda yaralar oluşan Akbaba’nın gece bir aracın çarpıp kaçması yolun kenarındaki 2 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlanmış olabileceği iddia edildi.

'Beni aramayı sormayın' dedi

Kaybolduktan 2 gün sonra ölü olarak bulunan Ferhat Akbaba’nın kına gecesinin yapıldığı alandan aşırı alkollü bir şekilde ayrıldığı, bir süre sonra kendisini merak edip arayan yakınlarına “Beni bir daha arayıp sormayın” dediği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:02
  1. Denizli
  2. Aydın
  3. Efeler ilçesi

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