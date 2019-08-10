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Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31
Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının ardından karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezinde ikamet eden 65 yaşındaki alzheimer hastası M.S’nin, ailesi tarafından kayıp ihbarının yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Kayıp M.S’nin fotoğraf ve kimlik bilgileri sosyal medyadan paylaşılırken, bazı vatandaşlar tarafından görüldüğü iddia edilen yerlerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaşlı adam, yaklaşık 7 saat süren aramanın ardından, Beyşehir-Isparta Karayolunda bir petrol istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine belirtilen adreste bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen yaşlı adamın ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31
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