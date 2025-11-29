Kaybolan 30 Küçükbaş, Dron Operasyonuyla Tek Tek Bulundu!
Bolu’nun Mengen ilçesinde, Tuncay Meriç’e ait 30 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine adeta seferberlik yaşandı. 27 Kasım günü sürüsünün ortadan kaybolduğunu fark eden Meriç, yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu Mengen Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, geniş ormanlık alanı hem karadan hem havadan taramaya başladı. Özellikle dronla yapılan aramalar, kısa sürede sonuç verdi. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle gözle tespiti güç olan küçükbaşlar, ertesi gün dron kamerası tarafından ormanın iç kesimlerinde toplu halde görüntülendi.
Koordinatlara yönelen ekipler, hayvanları güvenli şekilde bulundukları noktadan çıkararak sahibine teslim etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen hayvanların günlerdir ormanda dolaştığı tahmin ediliyor.
Hayvanlarına kavuşan Tuncay Meriç, ekiplere teşekkür ederek “Kendi imkanlarımla bulamadım. Sağ olsunlar, kısa sürede bulup teslim ettiler” dedi.
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ise teknolojik imkanların bu tür kayıp vakalarında büyük kolaylık sağladığını vurguladı.