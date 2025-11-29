  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?

Yeni yargı paketiyle 3,2 milyar lira GSS alacağından vazgeçiliyor. 1,5 milyon kişiye müjde

Ağca neden Papa’dan önce İznik’e gitti? Geçmiş Sahiden Geçer mi?

Köprü ve tünellerde geçiş garantisi zarar ediyor mu? Bakan Uraloğlu rakamlarla cevap verdi!

Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine Hodri Meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda

Sekiz savaş bitirdim diyen Trump’tan yeni savaş ilanı! Venezuela’yı karadan vuracağız

İski’den aynı noktada 7. Kazı! İstanbulluya bu eziyeti neden yapıyorsunuz?

Törende skandal sözler patlak verdi! Rum Yönetimi’nden yeni gerginlik işareti!

Trump’tan Honduras seçimlerine dair dikkat çeken mesaj! Destek sinyali verdi

Türkiye ve Umman arasında büyük işbirliği! Ticaret Hacmini 5 Milyar Dolara Çıkarma Hedefine Kilitlendi!
Gündem Kaybolan 30 Küçükbaş, Dron Operasyonuyla Tek Tek Bulundu!
Gündem

Kaybolan 30 Küçükbaş, Dron Operasyonuyla Tek Tek Bulundu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kaybolan 30 Küçükbaş, Dron Operasyonuyla Tek Tek Bulundu!

Bolu’nun Mengen ilçesinde, Tuncay Meriç’e ait 30 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine adeta seferberlik yaşandı. 27 Kasım günü sürüsünün ortadan kaybolduğunu fark eden Meriç, yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu Mengen Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, geniş ormanlık alanı hem karadan hem havadan taramaya başladı. Özellikle dronla yapılan aramalar, kısa sürede sonuç verdi. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle gözle tespiti güç olan küçükbaşlar, ertesi gün dron kamerası tarafından ormanın iç kesimlerinde toplu halde görüntülendi.

 

Koordinatlara yönelen ekipler, hayvanları güvenli şekilde bulundukları noktadan çıkararak sahibine teslim etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen hayvanların günlerdir ormanda dolaştığı tahmin ediliyor.

 

Hayvanlarına kavuşan Tuncay Meriç, ekiplere teşekkür ederek “Kendi imkanlarımla bulamadım. Sağ olsunlar, kısa sürede bulup teslim ettiler” dedi.

 

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ise teknolojik imkanların bu tür kayıp vakalarında büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu
Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu

Yerel

Keçileri kaçıran çobanın imdadına ormancılar yetişti! Kaçan keçiler dronla bulundu

Bilim kurgu gerçek oldu: Beyin çipi güvercinleri drone çevirdi
Bilim kurgu gerçek oldu: Beyin çipi güvercinleri drone çevirdi

Teknoloji

Bilim kurgu gerçek oldu: Beyin çipi güvercinleri drone çevirdi

Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir
Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir

Gündem

Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23