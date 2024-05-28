Kaybettiğiniz saçları geri kazanmak için uzmanlar harekete geçin diyerek acil olarak duyurdu! 10 gün sonra etkisi var

Saç Dökülmesinin ve kel oluşumunu insanlar hep yaşlılıkta olduğunu zannederler. Bu bilgi önceden bilinirdi fakat günümüzde Yaşam stili, hava kirliliği, stres gıdalar ve zehirli maddeler yüzünden saç dökülmesi her yaşta görülmeye başlandı.

Hatta kadın ve erkeklerin dahi en büyük problemi haline gelen saç dökülmesi ve kellik, psikolojimizin ve kendi açımızdan pozitif bakmamıza yardımcı olur.

Her markette bulunan kimyevi mahsulleri hepimiz kullanmışızdır. Bu mahsuller yarar yerine zarar verirler. Saç ektirmek herkesin açısından çözüm olabilir fakat maddi durumdan dolayı bir çok insan yaptıramıyor.

Saç dökülmesi için doğal ve kolay bir yöntem Etkili bir tedavi yöntemi. En güzelide bu malzemelerin her mutfakta olması ve kolay bulunmasıdır.

Malzemeler

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Tanımı Ve Kullanımı

Bütün malzemeleri bir kasede karıştıralım. Karşımı ilk önce saç köklerine sonra ise bütün saçınıza uygulayın ve 2 ila 4 saat arası bekleyin. Etrafa bulaşmaması için bone kullanabilirsiniz. Sonra saçınızı şampuan ile yıkayın. İki ay boyunca haftada bir kez yapın. Saçınızın artık daha gür ve dökülmediğini göreceksiniz.

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Yumurta sarısı

Protein ve aminoasitlerle dolu olan yumurta sarısıSaçın daha hızlı ve sağlıklı gelişmesi için kullanılır.Yumurta sarısının içerisinde bulunan biotin saç köklerini güçlendirir.

Hint yağı

Hint yağı çok eskiden belli saç dökülmesine karşı kullanılıyor. Anti-bakteriyel ve anti-mantar özelliklerine sahip. Ayrıca kafa derisindeki enfeksiyonlarla, kepek ve kıl kökü ile savaşır.

Hint yağında bulunan risinoleik derideki kan akışını hızlandırır. Araştırmalara göre hin yağının saç köklerine 5 kata kadar artış gösterdiği görülmüştür.

Bal

Harika anti-mantar ve antiseptik özelliklere sahip olan diğer malzeme ise baldır. Bu antioksidan saçınızın gelişmesi için harika bir besin.

Bütün bu malzemeleri birleştirince, Harika bir saç tedavisi ortaya çıkıyor. Genç yıllarınızdaki saçlarınıza kavuşabileceksiniz. Kendinize güveniniz artacak Tamamen doğal olduğu için endişelenmenize gerek yoktur. Hatta sağlık bakımından bir çok faydasını göreceksiniz.