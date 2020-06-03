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Aktüel

Kaybettiği parayı belediye ekipleri sahibine teslim etti

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi görevlileri, maaşını düşüren yaşlı kadının maaşına evinde teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:18:45 -
Kaybettiği parayı belediye ekipleri sahibine teslim etti

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi görevlileri, maaşını düşüren yaşlı kadının maaşına evinde teslim etti.


Gölbaşı ilçesinde Güldane Yarımay isimli yaşlı kadın çektiği maaşını Yeni Mahalle Karaağaç Caddesi üzerinde düşürdü. Başka bir vatandaş tarafından bulunan 1000 TL belediyeye teslim edildi. Belediye ilan bürosundan bulunan paranın sahibinin belediyeye gelmesi için anons yapıldı. Ancak kimse belediyeye gelmeyince belediye ekipleri paranın bulunduğu yerde ki güvenlik kameralarını inceledi.


Parayı Güldane Yarımay’ın düşürdüğünü teslim eden belediye ekipleri 65 yaşındaki kadına parayı evinde teslim etti.


Yaşlı kadın, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ve parayı evine getirdiklerinden dolayı teşekkür etti.

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