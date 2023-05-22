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Siyaset

Kaybedeceği güne yaklaştıkça kontrolden çıkıyor! Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'ı ağır sözlerle hedefe koydu...

Yeniakit Publisher
2023-05-22 22:22:00 -
Kaybedeceği güne yaklaştıkça kontrolden çıkıyor! Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'ı ağır sözlerle hedefe koydu...

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alındı.

6'lı masanın ve HDP ile Kandil'in ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğan'ı, "vatanı satanları" desteklemekle suçladı.

Oğan bugün yaptığı açıklamada, müzakere ve istişareler ile tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Muharrem İnce ve depremzedelerin ardından Sinan Oğan da muhalefetin hedefi haline geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadeleriyle dedi.


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