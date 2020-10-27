Kayalıkların yamacındaki heykel müzesi ilgi çekiyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Kayalıkları'nın yamacında bulunan ve heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan 100 eserin yer aldığı açık hava heykel müzesi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Ankara'ya 120, Eskişehir'e ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Sivrihisar'da, kentin sembollerinden olan Sivrihisar Kayalıkları'nın yanı başında "Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi "yer alıyor.

Müzede, heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan, aralarında Atatürk, Kazım Karabekir, Nasreddin Hoca, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Alaaddin Keykubat, Nene Hatun, Bektaşi Dervişi Gülbaba, Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin, Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen, ağ çeken balıkçılar, madenciler ve balerin heykellerinin bulunduğu 100 eser yer alıyor.

Açıldığı 2017'den bu yana çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından gezilen müze, farklı bir deneyim sunuyor.

- "Amacımız Sivrihisar'ı dünyaya tanıtmak"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık hava heykel müzesine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sivrihisarlı olan heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan heykellere yoğun ilginin olduğunu vurgulayan Yüzügüllü, "Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Amacımız Sivrihisar'ı dünyaya tanıtmak. Nasreddin Hoca'mızın dediği gibi, dünyanın merkezinde ilkleri yaşatmak bizlere nasip oldu. Açıldığı günden bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşımızı burada ağırladık. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ailesiyle Ankara'dan gelip açık hava müzesini ziyaret eden Emre Altıntaş ise açık hava heykel müzesinin ilçede güzel bir ortam oluşturduğunu belirterek, doğa ile sanatın içi içe olmasının bölgeye ayrı bir güzellik kattığını kaydetti.

Açık hava müzesini gezen Murat Harcı da müzede her biri farklı anlamlar taşıyan heykellerin bulunduğuna değinerek, müzeyi gezenlerin, aynı zamanda ilçedeki doğal güzellikleri de görebileceğini bildirdi.

İstanbul'dan ilçeye gelen Hamza Özyolcu da Sivrihisar ilçesinin doğasının ve kültürel güzelliklerinin dikkat çekici olduğunu, açık hava heykel müzesini herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.