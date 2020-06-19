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Aktüel

Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı kadın ağır yaralandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ormanlık alana odun toplamaya giden şahıs, kayalıklardan yuvarlanması sonucu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 23:57:18 -
Kayalıklardan yuvarlanan yaşlı kadın ağır yaralandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ormanlık alana odun toplamaya giden şahıs, kayalıklardan yuvarlanması sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Topçu köyü Kayaarkası Mahallesi’nde ikamet eden Firdes Ünal (62), odun toplamak için ormanlık alana gitti. Odun topladığı sırada dengesini kaybeden Firdes Ünal, yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünal, Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Firdes Ünal, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ünal’ın, durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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