  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi kurtarıldı
Gündem

Kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi kurtarıldı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 16 keçinin kurtarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:53:00 -
Kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi kurtarıldı

Siirt'in Eruh ve Baykan ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde 2, Baykan ilçesinde ise 14 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

Çobanlar hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İki ilçeye sevk edilen ekipler keçileri halat yardımıyla kurtararak, çobanlara teslim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay