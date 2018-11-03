0553 313 94 23
impression

Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu

Bolu'nun Seben ilçesinde 1 haftadır yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Keçilerden 2'sinin kurtarıldığı, 4'ünün de kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:47
Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu

Bolu'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Seben ilçesi Yuva köyünde oturan Ömer Esmer, geçen hafta cumartesi günü 13 keçisini otlatmaya götürdü. Keçileri araziye bırakan Esmer, bir süre sonra döndüğünde hayvanları yerinde bulamadı. Çevrede arama yapan Ömer Esmer, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Keçilerden 7'si kayalıklardan indi, ancak 6'sı mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen keçilerini kurtaramayan Ömer Esmer'in haber vermesiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Önceki gün bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekibi de geldi.

Kayalıklardan sarkıtılan iple aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan keçilerden birini ayaklarından bağlayarak kurtardı. Bir keçi ise çalışma sırasında kayalıklardan düştü. Yaralanmadan kurtulan keçi aşağıda bekleyen sahibi tarafından kontrol edildikten sonra diğer keçilerin yanına salındı. Mahsur kalan 4 keçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:47
  1. Bolu
  2. Seben ilçesi
  3. kayalıklarda mahusr kalan keçiler
  4. kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaptırımın kaldırılması sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!
    1. Yaptırımın kaldırılması sonrası..
    2. Fareye karşı nane
    3. Çam balı yaraları iyileştiriyor
    4. Her bebek muhteşemdir
    5. Hakeme veryansın: Galatasaray'dan sert..
    6. Erdoğan ile Trump'ın görüşme tarihi..
    7. Kirlilik hayatımızı zehirliyor
    8. Tatil beldesinde korkunç olay! Kadın..
    9. İzmir Dikili'de 27 kaçak göçmen..
    10. Pirinç plastikle eş değer!
    11. Şişli'de şüpheli paket alarmı! Polis..
    12. Aydın'da 100 kiloya yakın sucuğa el..
    13. Almanya'nın neslini kurutuyormuş
    14. Kıbrıs Gazisi, törenle son yolculuğuna..
    15. Tırnakçılık şüphelisi kadın ve kadın..
    16. 3 buçuk metrelik sandviç görenleri şok..
    17. Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler..
    18. Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı
    19. Korkunç olay! Yakınları sinir krizi..
    20. 13 yıllık üye emekli oldu! AYM için..
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık