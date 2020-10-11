Kayalık alanda insan iskeleti bulundu
Antalya'nın Demre ilçesinde kayalık alanda insan iskeleti bulunduğu bildirildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. İlçede, kayalık alanda insan iskeleti bulundu.
D-400 kara yolunun Demre-Finike arasındaki Beymelek Mahallesi'nde kayalık alanda insana ait olduğu düşünülen iskelet bulan vatandaşlar, durumu yetkililere haber vererek yardım istedi.
Bunun üzerine Jandarma ekipleri tarafından, bölgede yapılan incelemede, vücudundan ayrı kafatası ile insana ait kemikler ve giysi malzemeleri bulundu.
Bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan cesedin 2,5 sene önce Kumluca'dan kaybolan alzaymır hastası Avni Gür'e ait olabileceği, bunun için de oğlundan DNA örneği alındığı bildirildi.