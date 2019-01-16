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Kayaklı Koşu Eleme Yarışması Bitlis'te başladı

Hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü bölgede başlayan yarışmaya, 17 ilden 420 sporcu katıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:48
Kayaklı Koşu Eleme Yarışması Bitlis'te başladı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Bitlis'te başladı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun tarihi El-Aman Hanı mevkisinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek organizasyona, farklı kategorilerde 17 ilden 420 sporcu katıldı.

Sporcular, hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgede, dondurucu soğuğa rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, TKF'nin 2019 yılı programında yer alan organizasyon kapsamında, sporcu, teknik ekip ve antrenörlerden oluşan 700 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bundan son derece mutluyuz, memnunuz. Sporcularımıza başarılar diliyorum. İlimizin bu tür organizasyonlarda sürekli değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bitlis'imiz, Van Gölü ve Ahlat ile biliniyor. Turizm konusunda çok bilinmiyor. Bu tür organizasyonlarla tanıtımının yapılması gerekiyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelsinler görsünler."

TKF Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar ise kentte iki gün sürecek yarışmada tüm sporculara başarı dileğinde bulundu.

Erzurum'dan Bitlis'e gelen Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Keziban Kuş Kapan da TKF'nin ilk eleme yarışmasının Bitlis'te yapıldığını belirterek, "Yarışmaya Erzurum'dan 35 sporcuyla katıldık. Pistimiz güzel. Arkadaşlarımız güzel çalışmış. Bugün burada 20 kilometre hızla rüzgar esiyor. Sadece biraz soğuk ama normalde kullanılan bir pist." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:48
  1. Van
  2. Erzurum
  3. Bitlis
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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