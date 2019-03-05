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Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası

- Erzurum'da 30 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı- Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı:"Erzurum'da kış sporlarının merkezini oluşturmak istiyorsak gençlerimizi bu sporla tanıştırmamız lazım"

05 Mart 2019 Salı 17:05
Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası


ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen Kayakla Atlama Türkiye Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Palandöken ilçesindeki atlama kulelerinde gerçekleştirilen organizasyona farklı kentlerden 30 sporcu katıldı.

Çok sayıda öğrenci ve seyircinin de ilgiyle izlediği yarışlarda minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde atlayışlar gerçekleştirildi.

Yaş kategorilerine göre K-20, K-40 ve K-90 rampalarından yapılan ve küçük çaplı kazaların yaşandığı atlayışlar, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından drone ile görüntülendi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların kayağın tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Erzurum'da kış sporlarının merkezini oluşturmak istiyorsak gençlerimizi bu sporla tanıştırmamız lazım. Bin 200 öğrencimizin seyirci olarak katılımıyla şampiyonamızı yaptık. Böylelikle hem atlama gerçekleştiren sporcularımızı onurlandırdık hem de hep uzaktan bakan çocuklarımız hiç görmedikleri atlama kuleleri ve sporcularla tanışma fırsatı buldu. Bu öğrencilerimiz içinden bu spora başlayanlar olacaktır."

Milli kayakçı Muhammet Ali Bedir ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "Belki de bu kadar çocuk arasında kayakla atlama branşını seçenler olacak. Çocuk bile olsalar böyle kalabalığın önünde atlayış yapmaktan mutluluk duydum. Normalde antrenman ve yarışlarımız biraz seyircisiz geçiyor. Bunu görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada başarılı sporculara ödüllerini Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile protokol üyeleri verdi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

- Minik kızlar

1. Ravzanur Ekmekçi

2. Zeynep Ceren Güngör

3. Elif Azra Şerefoğlu

- Minik erkekler

1. Muhammet Emir Ekmekçi

2. Serdar Kadir Angay

3. Yunus Emre Türkan


- Yıldız erkekler

1. Aydın Eren Şimşek

2. Alihan Aktaş

3. Amet Mithat Polat


- Genç erkekler

1. Gökhan Taşdemir

2. Serdar Talha Şimşek

3. Halil İbrahim Kızılcım


- Büyük erkekler

1. Fatih Arda İpçioğlu

2. Muhammet İrfan Çintimar

3. Muhammet Ali Bedir

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:05
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