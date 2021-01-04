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Aktüel Kayak merkezlerinde son durum
Aktüel

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 49 santimetreyle Palandöken'de, en az 7 santimetreyle Denizli Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:33:47 -
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 49 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 49, Konaklı'da 35, Hazarbaba ve Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 20, Erciyes'te 15, Davraz'da 14, Zigana, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-3 4
IlgazPB-3 4
Kartalkaya S-3 3
KartepeS 2 7
Nemrut Dağı S-6 0
PalandökenAB-9-2
SarıkamışAB-13 0
UludağS 0 4
YıldıztepeS-1 5

(S: Sisli, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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