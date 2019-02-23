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Kaya, “Safranbolu’daki sancağı yukarılara çekmeye devam edeceğiz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya adaylık sürecinin başlamasının hemen ardından yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ve vatandaşların yoğun ilgisinden mutlu olduklarını söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
Kaya, “Safranbolu’daki sancağı yukarılara çekmeye devam edeceğiz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya adaylık sürecinin başlamasının hemen ardından yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ve vatandaşların yoğun ilgisinden mutlu olduklarını söyledi.


Safranbolulu vatandaşlarla her daim hemhal olan, sosyal hayatın içerisinde olan insanlar olduklarını kaydeden Kaya, “Adaylık sürecimizle beraber, evimizden, işimizden, çocuğumuzdan, eşimizden ödün vererek çalışıyoruz. Bunu Safranbolu ve Safranbolu halkı için, milletimizin refahı için, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İslam Sancağını gönderde tutabilmesi adına, Dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyen bir liderin davasını günümüze taşıyabilmek adına yapıyoruz” dedi.


Davalarının halk hareketi olduğunu belirten Ali Kaya; “ Bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Bu çalışmaların hepsi 1 Nisanın provası. Evet, belki fiziksel olarak yoruluyoruz ancak zihnen çok mutluyuz. Allah nasip ederse 1 Nisandan sonda durmadan halkımız hizmet edebilmek adına daha fazla çalışacağız” diye konuştu.


“Safranbolu’daki sancağı yukarılara çekmeye devam edeceğiz”


Vatandaşlarla her gün bire araya geldiklerini ifade eden Kaya şunları söyledi. “İnsanlarımızla buluşuyor hasbıhal ediyoruz, bundan önce nasıl isek bundan sonra da aynı samimiyet ve tevazu ile yaklaşacağız. İnsanlar bizleri gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bizlere inanıyorlar çünkü, bizler bundan önceki yerel yönetim başarısını ispat etmiş bir AK Parti belediyeciliği ile Safranbolu’daki sancağı taşımaya, hatta daha da yukarılara çekmeye devam edeceğiz. İnsanlarımızın yüzleri gülüyor, gözleri parlıyor, bizlerde bu doğrultuda mutlu oluyoruz. Bu doğrultuda aldığımız hayır duaları ile daha da azimle çalışıyoruz. Aynı zamanda diğer partilerin adaylarının bizlerin mutluluğundan dolayı biraz sıkıntıya girdiğini görüyoruz, bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ben bir kez daha bizlerden hayır dualarını ve desteklerini esirgemeyen, her daim yanımızda olan tüm Safranbolulu hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
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