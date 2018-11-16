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Kaya mezarı parçaladılar... Definecilere gözaltı!

Uşak'ta define bulmak için SİT alanında izinsiz kazı yapan, bir kaya mezarı parçaladığı da tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

16 Kasım 2018 Cuma 16:04
Kaya mezarı parçaladılar... Definecilere gözaltı!

Uşak'ın Banaz ilçesinde define bulmak amacıyla SİT alanında izinsiz kazı yapan, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yazıtepe köyü Akkaya Dere mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Banaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Gözaltına alındılar

Köylülerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, SİT alanında kazı yapan ve buldukları tarihi kaya mezarı parçaladıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında Uşak Üniversitesinde görev yapan bir memur, TCDD'de görevli bir kadrolu işçi ile bir taşeron işçinin de bulunduğu öğrenildi.
Operasyonda, bir kamyonet, bir otomobil, bir ruhsatsız tüfek, bir metal dedektörü ile el aletleri ele geçirildi.

Şüphelilerin parçaladığı kaya mezarı ve kırılan parçalar jandarma tarafından koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:04
  1. Uşak
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