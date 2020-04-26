Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur’da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek, besin zinciri içerisinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasının amaçlandığı çalışmada, yaklaşık üç haftalık kartal yavrularının yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği tespit edildi. Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele ve yılan gibi canlıların kartalların temel besinini oluşturduğu gözlendi.

Türkiye’de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı, geniş bir yayılışa sahip bulunuyor. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalı, genellikle yüksek dağları seviyor ve kayalık, ormanlık alanları tercih ediyor. Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva yeri olarak tercih eden türün besinlerinin çoğunluğunu memeli türleri oluşturuyor. Türün Türkiye’de üreyen popülasyon büyüklüğünün 2 bin ila 3 bin çift olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’nin yaban hayatı çeşitliliğini yakından takip ettiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin ve biz bu zenginliğimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kamera sayesinde yaban hayvanlarının hareketlerini kayıt altına alarak koruma çalışmalarımıza altlık oluşturuyoruz” diye konuştu.