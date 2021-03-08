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Spor Kaya: Çorum FK kaliteli ataklarla sonuca gitmesini bildi
Spor

Kaya: Çorum FK kaliteli ataklarla sonuca gitmesini bildi

Play off yolunda emin adımlarla ileryen Çorum FK, Ergene Velimeşespor'u rahat geçti. Galibiyeti spor yorumcusu Ahmet Kaya değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:43:00 -
Kaya: Çorum FK kaliteli ataklarla sonuca gitmesini bildi

Play off yolunda emin adımlarla ileryen Çorum FK, Ergene Velimeşespor'u rahat geçti. Kırmızı siyahlı ekibi yakından takip spor yorumcusu Ahmet Kaya alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Kaya şu ifadelerde bulundu:

''Çorum FK topa daha fazla sahip oldu''

Çorum FK, Ergene Velimeşespor karşısında belki arzulayan futbolu oynamadı ama tecrübeli ayaklar sayesinde sonuca gitmesini bildi. Oyunun belirli bölümlerinde oyun üstünlüğünü ele alan Çorum Futbol Kulübü bir çok pozisyonda da son vuruşları yapamadı. Deplasman ekibi Ergene ise Çorum FK'nın 2-0 üstünlüğünün ardından topa daha fazla sahip oldu.

Onlarda ciddi eksiklerle geldiği Çorum'dan istediği sonuçları alamadı. Çorum FK ardından Ömer Bozan'ın attığı golle 3-0 öne geçince oyunu domine etti. Skor olarak gerçekten tatmin edici bir galibiyet. Geçen hafta Niğde karşısında alınan beraberlik taraftar ve kulüp üzerinde şok etkisine neden olmuştu. Öte yandan deplasman ekibi Ergene Velimeşe, Çorumspor maçına kadar sadece 1 deplasman maçında gol atamamıştı. Diğer tüm maçlarda deplasmanlarda gol atma başarısı göstermişti onun verdiği bir tereddüt vardı ama Çorum FK tecrübeli ayakların özellikle kaptan Umut'un iyi ve kaliteli futbolu yine golcü Sinan Kurumuş'un etkili son vuruşları ile Çorum FK sonuca gitmesini bildi.

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