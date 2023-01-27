Kaya Çilingiroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Gezi Parkı olaylarında eleştirmiştim ama...

Tvnet'te yayınlanan ve Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu 'Sert Sorular' programına konuk olan Kaya Çilingiroğlu, 'Cumhurbaşkanına destek mesajlarınız var. Siyasi bir hedefiniz var mı?' sorusunu cevapladı.

Kaya Çilingiroğlu, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili tutumunun seneler geçince değiştiğini söyleyerek "Siyasi bir hedefim yok. Ama siyaset yorumculuğu yapabilirim. Cumhurbaşkanını eleştirmiştim gezi olaylarında ama haklıydı. Biz onun kadar ileri görüşlü değiliz. Bazı şeyleri zamanla gördük. 'Bu kadar insanı karşısına almamalı' diye düşünmüştüm. Ama haklıymış. Oradaki insanların hedeflerinin başka olduğunu gördüm. Mesela şu an övündüğümüz savunma sanayii alanındaki adımların o zamanlar atıldığını öğrendik" dedi.

"Bugün AK Parti'den teklif gelse..."

AK Parti'den teklif gelmesi halinde kabul edeceğini belirten Çilingiroğlu, "Bugün AK Parti'den teklif gelse, seve seve giderim. Bugün hedefinde Türkiye'yi yönetmek isteyenler varsa beyefendinin yanında tecrübe edinmeleri gerekir. Erdoğan'ı seven ve sevmeyen insanlar var. Bir de rasyonel insanlar var. Benim gibi insanlar bunlar" ifadelerini kullandı.