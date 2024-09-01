Kaya Çilingiroğlu'ndan büyük skandal! Bunlarda hiç utanma da yok

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Kaya Çilingiroğlu'nun Etiler'deki bir apartmandan çıkmamak için direnmesini eleştirdi. Tezel, Çilingiroğlu'nun düşük kira nedeniyle evden taşınmak istemediğini belirtti. Kira sözleşmeleriyle ilgili tartışmalı maddelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tezel, konut sahipleri ve kiracıların eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi. İşte Mevlüt Tezel'in dikkat çeken yazısı:

"(...) Kentsel dönüşümlerin önündeki en büyük engel apartman sakinlerini ikna etmek.

Mutlaka bazıları taşınmak istemiyor ya da taşınmak için şartlar sunuyor.

Bu sorunla ilgili Sabah'tan İlker Gezici güzel bir habere imza attı:

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu apartman depreme dayanıklı olmadığı için kentsel dönüşüme girmiş.

14 site sakini inşaatın başlaması için hemen evlerini boşaltmış. Ancak üç kişi çıkmamak için direniyor. Onlardan birinin de Kaya Çilingiroğlu olduğu ve ev sahibinden taşınma masrafları için 2 milyon lira istediği iddia ediliyor. Asıl neden ise habere göre ünlü yorumcunun 10 bin lira kira ödediği için evden çıkmak istememesi. Örnek bir davranış değil ama Etiler'de 10 bin TL oturma şansı olan çoğu kiracı Çilingiroğlu'nun yaptığını yapar! Çilingiroğlu Etiler'de 70-80 bin TL'den az kiralık ev bulamaz.

"Bazı kiracılar eve çöküyor" başlıklı yazımda da belirttiğim gibi kira sözleşmesi bir yıllık olsa bile mevcut hukuk sisteminde 10 yıllık ömrü var!

Borçlar Kanunu'nda kira sözleşmeleriyle ilgili bazı tartışmalı maddeler gözden geçirilmeli!

Kiracı ve konut sahipleri eşit haklara sahip olursa Çilingiroğlu gibiler milyon dolarlık konutlarda 10 bin TL'ye oturmaz!"

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