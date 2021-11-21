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Kadın - Aile Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut tatlısı tarifi

Van yöresine ait enfes bir tatlı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:22:00 - 2021-11-21 20:25:12
Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut tatlısı tarifi

Kavut tatlısı tarifi için malzemeler

  • 6 Yemek Kaşığı Kavut unu
  • 6 Yemek Kaşığı Toz şeker
  • 2 Yemek Kaşığı Tereyağ
  • 2 Su Bardağı Su

Yapılışı

Tereyağını eritip üzerine şeker ve suyu koyup kaynatalım 5- 6 dk daha bekletelim. Kavut ununu servis tabağına alıp şerbetten azar azar karıştırıp püre haline getiriyoruz .Ortasını oyup şerbeti içine döküyoruz kaşığı şerbete batırıp düzeltiyoruz. Kaşıkla kavutu şerbete batırıp yiyebilirsiniz.

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