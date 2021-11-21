Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut tatlısı tarifi
Van yöresine ait enfes bir tatlı tarifi.
Kavut tatlısı tarifi için malzemeler
- 6 Yemek Kaşığı Kavut unu
- 6 Yemek Kaşığı Toz şeker
- 2 Yemek Kaşığı Tereyağ
- 2 Su Bardağı Su
Yapılışı
Tereyağını eritip üzerine şeker ve suyu koyup kaynatalım 5- 6 dk daha bekletelim. Kavut ununu servis tabağına alıp şerbetten azar azar karıştırıp püre haline getiriyoruz .Ortasını oyup şerbeti içine döküyoruz kaşığı şerbete batırıp düzeltiyoruz. Kaşıkla kavutu şerbete batırıp yiyebilirsiniz.