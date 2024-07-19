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Yerel Kavurucu sıcakta ekmek parası için ter döküyorlar
Yerel

Kavurucu sıcakta ekmek parası için ter döküyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-19 09:14:00 -
Kavurucu sıcakta ekmek parası için ter döküyorlar

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, sıcak hava şartlarının etkisiyle zorlu bir çalışma dönemi geçiriyor.

Adilcevaz’ın verimli toprakları, birçok tarım ürününün yetişmesine imkan tanıyor ve yüzlerce insana iş imkanı sağlıyor. Bu topraklarda çalışan tarım işçileri, sıcak havaya rağmen mücadele ediyor. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında çalışan işçiler, sabah saat 07.30’dan akşam 20.00’ye kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada çapa yaparak ekmek parası kazanıyorlar.

Hava sıcaklığındaki artışı hissettiklerini dile getiren tarım işçisi Sefa Tuncer, “Güneşte çalışmak çok zor ama yapacak bir şey yok,. Rızkımızı kazanmak için çalışmaya mecburuz. Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz” dedi.

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