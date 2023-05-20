Kavurucu sıcaklar kapıda

Azalan yağışlar, artan sıcaklıklar. Bir bir azalan su kaynakları. Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe artıyor. Bu durumsa, tarımsal üretim ve içme suyu kaynakları için tehdit oluşturuyor.

Son yıllarda dünyada yaşanan küresel ısınma nedeniyle mevsim geçişlerinde farklılıklar gözlenmeye devam ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün açıklamalarına göre "La Nina" denilen soğuk hava olayı etkisini kaybedecek, "El Nino" adı verilen sıcak hava etkisi Türkiye'de ve dünyada görülmeye başlanacak. El Nino, sıcaklıkların artmasına ve deniz suyunun sıcaklığının yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlar, tarım ve su kaynakları açısından ciddi problemler yaşanabileceği konusunda endişeli. Üstelik kuraklık, orman yangınlarını da tetikleyebilir.

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir beklenen sıcak hava dalgası ile ilgili, “Bu sene bildiğiniz gibi kış aylarında yeterli yağış alamadık bu sebeple de yer altı kaynakları beslenmesinde sıkıntı yaşadık. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün açıklamalarına göre bu mayıs ayından itibaren ‘La Nina’ etkisini yitirecek, ‘El Nino’ etkisi altına gireceğiz. Zaten su kaynaklarımız sıkıntılı. Yaz aylarına girdiğimizde bu şekilde devam ederse sıkıntı yaşayacağımız görülüyor. Ayrıca yaz aylarında da bu sıcaklılar orman yangınlarına etki eden bir faktör” ifadelerini kullandı.

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