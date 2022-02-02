  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sanal seks bağımlısı CHP'liye kurşun yağmuru! Bir skandal daha patlak verdi

Hollanda’da fişini çekeceklerdi! Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ortaya çıktı! Görüntüler dehşete düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostu olacağız

Bakan Hulusi Akar: Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Oyunlarına çomak sokuldu: İngilizler, Türk SİHA'larını gönderen Türkiye'yi hedef aldı!

CHP'li belediyelerin zabıtaları çığır açıyor! 'Al sana hatıra fotoğrafı' deyip vatandaşa el hareketi yaptı!

Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar... "Rusya'dan derhal S-500 satın almalıyız"

Türkiye örneğini verip açıkladı... Ukrayna'dan yeni ittifak hamlesi

Bekir Bozdağ'ın milletvekilliği düştü
Kadın - Aile Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir?
Kadın - Aile

Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir?

Kavurga; geleneksel Türk çerezidir. Kavurga tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-02 01:03:00 - 2022-02-02 01:06:28
Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir?

Kavurga (gavurga) nedir?

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır.

Kavurga Tarifi

Malzemeler

1 kilogram aşurelik buğday

1 litre süt

1çay kaşığı tuz

Kavurga Tarifi Nasıl Yapılır?

Derince bir kabın içine yıkanmış buğdayı koyun, üzerine ılık süt ve bir yemek kaşığı tuz ekleyin. Bir gece bekletin. Sütü içine çeken buğdayı bir beze serin ve kurutun. Güneşte birkaç saat kalması da yeterli olur. Yapışmaz tavayı ısıtın ve yiyeceğiniz kadar kavurgayı tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Afiyet olsun.

 

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tansiyon yüksekliğine ne iyi gelir?
Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tansiyon yüksekliğine ne iyi gelir?

Kadın - Aile

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tansiyon yüksekliğine ne iyi gelir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay