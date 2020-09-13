Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar: 1 kişi ağır yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın kavşakta kafa kafaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesi, Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir kavşakta iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Hüseyin Asar idaresindeki 07 EC 155 plakalı araç ile Halil Toy’un kontrolündeki 07 JT 682 plakalı otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay sırasında Halil Toy’un, aracında sıkışarak yaralandığı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, Halil Toy’u sıkıştığı yerden çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Toy’u hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil Toy’un halen hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kavşaktaki kazanın ardından Antalya-Alanya D-400 karayolunda trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.