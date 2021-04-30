Kavitasyon Tüneli’nde kritik ürünlerin testleri yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kavitasyon Tüneli’nin önemli görevler göreceğini ifade etti.
Varank, “Kavitasyon Tüneli’nde torpido gibi çok kritik ürünlerin testlerini önümüzdeki dönemde yapabileceğiz. Gerçekten çok güçlü bir altyapıdan bahsediyoruz” dedi. Varank, İTÜ’yü ziyaretinde üniversitenin eğitim kalitesini arttırması ve ses getirecek araştırmalar ortaya koyması için ellerinden geleni yapacaklarını da dile getirdi.