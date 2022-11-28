Kavgalarına çocuklarını da dahil ettiler!

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un velayet davalarında yeni bir gelişme yaşandı. İki ismin oğullarından şok bir suçlama geldi. Poyraz Muhtar, annesi Deniz Uğur ile avukatının kendisine babası Reha Muhtar'ı kötülediklerini anlattığı bir video yayımladı.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet davasında yeni yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İki ismin oğulları Poyraz Muhtar, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile adeta davanın seyrini değiştirme noktasına geldi.

Bir video çeken ve bunu yayımlayan Poyraz Muhtar, annesi Deniz Uğur ile avukatının kendisine babası Reha Muhtar'ı kötülediklerini öne sürdü. Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı öne sürülüyordu.

ANNESİ İLE ANNESİNİN AVUKATINI SUÇLADI

Yine Poyraz Muhtar iddiasında; annesi ile avukatının babası hakkında kötü şeyler söylemesi için de kendisine baskı kurduklarını iddia etti.