Kavgadan geriye kol saati ve kapı kolu kaldı
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan, polisin gelmesiyle son bulan kavgadan olay yerinden kalan kapı kolu, kol saati dikkat çekti.
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan, polisin gelmesiyle son bulan kavgadan olay yerinden kalan kapı kolu, kol saati dikkat çekti.
Dün gece geç saatlerde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ve ara sokaklarda iki kalabalık gurup arasında henüz sebebi binmeyen bir sebeple kavga başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup polis ekiplerini görüp dağıldıktan sonra kavgadan sonra çevrede geriye kalan kol saati ve kapı kolu dikkat çekti. Tişörtü parçalanan bir şahsın ise caddede yürüdüğü gözlendi.