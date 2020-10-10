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Yerel Kavgada bıçaklar çekildi: 1 ölü
Yerel

Kavgada bıçaklar çekildi: 1 ölü

Isparta’da iki grup arasında kavga çıktı. Olayda 25 yaşındaki Osman Elvan bıçaklanarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:37:00 -
Kavgada bıçaklar çekildi: 1 ölü

Olay, saat 00.45 sıralarında, Isparta, Gökçay mesirelik alanının üst kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Elvan ve Ahmet D.(22) ve yanlarında bulunan N.B. K.K. ve H.B. adlı kadınlar ile M.Ç. ve H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B. Osman Elvan’ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. M.Ç. ise Ahmet Demirel’i darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Osman Elvan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet D. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kavgaya karışan 3’ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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