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Gündem Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası yaşamını yitirdi
Gündem

Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 21:50:00 -
Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Salı Pazarı mevkiinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Hasan Keser (40) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Keser, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Keser, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilemeyen şahsın yakalanması için Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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