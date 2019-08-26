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Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:48
Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.


Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda iki grup arasında iddiaya göre, ‘Yol verme’ meselesinden kavga çıktı. Sopalı, bıçaklı kavgada kullanılan bir makas iki grup arasında kalan 13 yaşındaki Ezel’in boynuna saplandı. Yere yığılan küçük kızı yanındaki akrabaları hastaneye götürdü. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Ezel’in belden aşağısının felç kalacağı söylendi.



“Doktorlar ‘Belden aşağısını kurtarmamız imkansız’ diyor”


Hastane önünde çaresiz bekleyişe devam eden küçük kızın annesi Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor şu anda. Belden aşağısı komple felç. Doktorlar ‘Hiçbir umut yok’, ‘Belden aşağısını kurtarmamız imkansız’ diyor. Tutmayacak hiçbir şekilde. Hala içeride yatıyor. Ateşi çıkıyor, şekeri çıkıyor. Hayati tehlikesiyle ilgili bir şey söylemediler ama ölmüş gibi. İletişim kuruyoruz ama doğru düzgün konuşmuyor. Dün olanı bugün olmuş zannediyor. Kaza geçeli 3 gün olmuş bugün olmuş zannediyor. ‘Bugün ameliyattan çıktım’ diyor. Geceleri şok geçiriyor sürekli” dedi.



“Makas fırlatmak ne demek?”


Yetkililere ‘Kızımın kanın yerde koymayın’ diye seslenen anne Erdem, “Parka gitmişlerdi birlikte pikniğe. O sırada yol kavgası çıkmış. Ama yol kavgasına da benzemiyor. Hazırlıklı gelmiş öbür taraf. O sırada sopalar, bıçaklar çıkmış ortaya. Makas çıkmış ortaya. Benim çocuğum değil başka birisi de olabilirdi orada. Makas fırlatmak ne demek ya? Bir çocuğun hayatını mahvetmek ne demek? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Lütfen yardımcı olun. Kızımın kanını yere koymayın. Ben sizden bunu rica ediyorum. Yalvarıyorum” diye konuştu.



“Onları bırakmaları adaletsizlik”


Küçük Ezel’in olay günü yanında bulunan teyzesinin oğlu Kamuran Polat ise, “Beraber parka gidiyorduk piknik yapmaya. İki araç yolun ortasında duruyordu. Emlakçı olan tartışmaya başladı. Sopa falan çıkarttılar zaten hazırlıklıydılar. Kavga başladığı için geri döndük, eve dönecektik. Bir baktım makas. Kız birden düştü. Kız düştüğü gibi belden aşağısı tutmadı. Yere düştüğü gibi makası gördük. Boynuna makas batmıştı. Hastanede doktorlar ameliyata aldı. Ameliyattan sonra açıklamasını da yaptılar. Felç. Ömür boyu felç kalacak. Sadece onları bırakmaları adaletsizlik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:48
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