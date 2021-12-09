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Yerel Kavga ihbarına giden iki polis otosu çarpıştı!
Yerel

Kavga ihbarına giden iki polis otosu çarpıştı!

Çorum'da iki polis otosunun çarpıştığı trafik kazasında bir komiser ile bir polis memuru yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 07:22:00 - 2021-12-09 07:23:40
Kavga ihbarına giden iki polis otosu çarpıştı!

Gazi Caddesi'ndeki Pirbaba Parkı'nda iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı.

Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddenin bir bölümü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Gülser, gazetecilere, kaza geçiren emniyet mensuplarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, Komiser Erol'un kolunun kırıldığını söyledi.

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