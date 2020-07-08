Kavga büyüyor! TELE1'den Fatih Portakal'a sert tepki

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, ekran karartma çağrısı yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a tepki göstermiş, "Tele1'in diğer kanallara 1 dk’lık ekran karartma önerisi bu ortamda yapılacak bir şey değil. Bir de koşul var: Ya onlardan ya bağımsız gazetecilik deniyor. Bu da bir zorlama! Herkesin nerede durduğu zaten aşikar. Önemli olan zor zamanlarda inatlaşma degil, sürdürülebilirlik..." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine TELE1 yorumcusu CHP yandaşı Can Ataklı, "Fatih Portakal üzerinden bütün medyaya şunu diyorum: Burada tarafını belli et diye kapat demiyoruz. Yani 'TELE1 gibi düşünüyorum, Halk TV gibi düşünüyorum' anlamına gelmiyor." iddiasında bulundu.

Ataklı, "Burada rengini belli etmek için değil. Şu anda şöyle bakıyorlar: 'Halk TV ve TELE1'e destek olursam benim de rengim belli olur, hayır! Fatih Portakal o konuda, üzüldüm de. Sanki 'aman ha bizi afişe mi etmek istiyorsun, hayır." dedi.

"Yürü git kardeşim"

İBB'nin fonladığı, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e yapılan skandal hakaretlerle büyük tepki çeken TELE1'in yorumcusu Ataklı, "Bütün kanallar buna katıldığı zaman, tarafını belli etmiş olmayacak, ana ilkede tarafını belli edecek. 'Biz demokrasiden, hukuktan, hak ve özgürlüklerden yanayız' demiş olacak" iddiasında bulunarak "Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Yapamıyorsanız zaten yürü git kardeşim." dedi.